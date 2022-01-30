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الأحد، 30-01-2022 12:19 م

ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

ملك


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
تصدر وسم " ستون ومعك ماضون " عبر تويتر في المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الستين والذي يصادف يوم غد الأحد.

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وهنأ النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" جلالته في عامه الستين معبرين عن مدى اعتزازهم وفخرهم بقيادته الهاشمية سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الملك بالصحة والعافية .


ومن جهته كتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على الانستغرام بمناسبة عيد جلالة الملك عبد الله الثاني "ستون عامًا، وأنت في قلوبِنا معنىً للعطاء، أبًا، معلّمًا وقائدًا يبذل كل العظائِمَ لشعبه.. ستون عامًا وأنت فينا".


ومن جانبه نشر الديوان الملكي عبر حسابه على تويتر أمس "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا".

 







 




 

 


 

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