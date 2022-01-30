ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



تصدر وسم " ستون ومعك ماضون " عبر تويتر في المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الستين والذي يصادف يوم غد الأحد.

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وهنأ النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" جلالته في عامه الستين معبرين عن مدى اعتزازهم وفخرهم بقيادته الهاشمية سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الملك بالصحة والعافية .



ومن جهته كتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على الانستغرام بمناسبة عيد جلالة الملك عبد الله الثاني "ستون عامًا، وأنت في قلوبِنا معنىً للعطاء، أبًا، معلّمًا وقائدًا يبذل كل العظائِمَ لشعبه.. ستون عامًا وأنت فينا".



ومن جانبه نشر الديوان الملكي عبر حسابه على تويتر أمس "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا".

#ستون_ومعك_ماضون pic.twitter.com/fTaIED5U7e أتقدم وزملائي @JordanUN_NY بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاده الستين، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية #عيد_الملك60 January 29, 2022

pic.twitter.com/tYsko45mxW #عيد_الملك60 في عيد ميلادك الستين .. على خطاكم سيدي يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتقدم ، عاقدين العزم على أن يبقى #الأردن نموذجاً بقيادتكم الهاشمية الحكيمة ، واثقين بقدرتهم على صنع الفرص من رحم التحديات ليزداد الأردن منعة وقوة.. حفظكم الله وكل عام وأنتم بخير 🇯🇴 #ستون_ومعك_ماضون January 29, 2022