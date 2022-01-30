ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
تصدر وسم " ستون ومعك ماضون " عبر تويتر في المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الستين والذي يصادف يوم غد الأحد.
وهنأ النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" جلالته في عامه الستين معبرين عن مدى اعتزازهم وفخرهم بقيادته الهاشمية سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الملك بالصحة والعافية .
ومن جهته كتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه على الانستغرام بمناسبة عيد جلالة الملك عبد الله الثاني "ستون عامًا، وأنت في قلوبِنا معنىً للعطاء، أبًا، معلّمًا وقائدًا يبذل كل العظائِمَ لشعبه.. ستون عامًا وأنت فينا".
ومن جانبه نشر الديوان الملكي عبر حسابه على تويتر أمس "في عيد ميلاد جلالة الملك الستين، يهنئ الديوان الملكي الهاشمي جلالته ويتمنى له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله للأردنيين قائدا وسندا".
OUR KING ❤️#ستون_ومعك_ماضون pic.twitter.com/nenthdCTiq— farah Yousef 🇯🇴 (@Farah_alshiekh) January 29, 2022
OUR KING ❤️#ستون_ومعك_ماضون pic.twitter.com/nenthdCTiq— farah Yousef 🇯🇴 (@Farah_alshiekh) January 29, 2022
The best king ever . God bless him #ستون_ومعك_ماضون— KoolAid (@KoolAid606) January 29, 2022
أتقدم وزملائي @JordanUN_NY بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاده الستين، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية#عيد_الملك60 #ستون_ومعك_ماضون pic.twitter.com/fTaIED5U7e— Mahmoud D. Hmoud (@MahmoudHmoud) January 29, 2022
كل عام وقائد البلاد بألف خير 😍🇯🇴#ستون_ومعك_ماضون pic.twitter.com/Y80h3yrion— noor (@Noor12977771) January 29, 2022
في عيد ميلادك الستين .. على خطاكم سيدي يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتقدم ، عاقدين العزم على أن يبقى #الأردن نموذجاً بقيادتكم الهاشمية الحكيمة ، واثقين بقدرتهم على صنع الفرص من رحم التحديات ليزداد الأردن منعة وقوة.. حفظكم الله وكل عام وأنتم بخير 🇯🇴#ستون_ومعك_ماضون#عيد_الملك60 pic.twitter.com/tYsko45mxW— د. يوسف الشواربه (@YousefShawarbeh) January 29, 2022
يا مليك العَربِ— رمضان الرواشدة (@ramadanrawashde) January 29, 2022
لك من خير نبي
شرفٌ في النسبِ
حدثت عنه بُطون الكتبِ#ستون_ومعك_ماضون@KingAbdullahII@RHCJO pic.twitter.com/9JNJvP5RN6
وإننا فيك نشتد حزماً ... ونزدادُ عزماً ❤️#ستون_ومعك_ماضون pic.twitter.com/zNGJv6h3L1— ❂Dr.dema (@dema_altal) January 29, 2022
ملأت العالم حكمة وأيقظت فيهم قيم الإنسانية تعلمنا منك كيف يكون السخاء استوطن حبك وفكرك وعملك وإرادتك ابناء وبنات شعبك وساروا على طريقك في هذا النهج الذي اضاءة العالم لما يحمل من فكر معتدل وسلام تسعى الى ان يعم العالم بأسره تعلمنا منك الحكمة والعفو عند المقدره#ستون_ومعك_ماضون pic.twitter.com/VtrfPMSt15— Yaser Awad (@Abu_kinan84) January 29, 2022