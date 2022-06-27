بعد القبض على قاتل إيمان .. الناطق الإعلامي باسم الأمن يوجه رسالة

الوكيل الإخباري - تقدّم الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي بالشكر للجنود المخلصين من رجال البحث الجنائي ومديريات الشرطة والدوريات على ما بذلوه من جهد خلال فترة الأربعة أيّام الماضية، في إطار متابعة حادثة قتل الشابة الجامعية في العاصمة عمّان.

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وتابع السرطاوي في منشور له عبر فيسبوك، أمس الأحد، "قام رجال الأمن بعمل شاق ومضني، منهم من لم يترك الميدان لدقيقة ومنهم لم يتواصل مع أولاده حتى انتهاء التحقيقات في القضية".



وكتب "رحم الله إيمان.. وعزاؤنا الوحيد أننا وصلنا لقاتلها بحمد الله وهذا أكثر ما يمكننا فعله لهم".





