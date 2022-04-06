الأربعاء 06-04-2022
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الأربعاء، 06-04-2022 08:40 ص

بعد تحديد السقوف السعرية .. تفاصيل أسعار الخضار اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2646.978 طن، توزعت على 1783.431 طن خضار،693.655 طن فواكه، و 169.892 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 401.719 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 65 قرش، بندورة من 30 إلى 65 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء :



 




 

 


 

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