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الأحد، 13-03-2022 09:14 ص

استقرار سعر البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

خضار 3


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 2833.130 طن، توزعت على 1865.212 طن خضار، 725.099 طن فواكه، و 242.819 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 173.971 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 20 إلى 40 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:

 




 




 

 


 

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