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الثلاثاء، 15-08-2023 07:56 ص

بمشاركة الأردن.. "اللجنة العربية" المعنية بملف سوريا تجتمع اليوم في مصر

م


الوكيل الاخباري - يعقد الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع وزاري عربي يضم وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.

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وقال أبو زيد ، إنّ الاجتماع لأعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالملف السوري والتي كانت أقرتها الجامعة العربية.


وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيحضر الاجتماع مع وزراء خارجية الدول المعنية.


وكان إعلان جدة الصادر بعد القمة العربية، في 19 أيار 2023، دعا اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وإحاطة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بنتائج أعمالها.


وعُقد في 1 أيار 2023، اجتماع تشاوري في عمّان بين وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا، بهدف البناء على اتصالات عربية مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.


وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر في البيان الختامي لاجتماع عمّان التشاوري الذي عقد في 1 أيار 2023، لبحث جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، "أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب".


كما أكّدوا أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.


 




 

 


 

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