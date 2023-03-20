السير تُحذر السائقين

الوكيل الإخباري -

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حذر مندوب غرفة عمليات السير المركزية، اليوم الاثنين، السائقين من الظروف الجوية السائدة، داعيا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والقيادة بتمهل وانتباه أثر تشكل الضباب في مناطق "طريق المطار، الدوار الثامن، صويلح الجبيهة، ابو نصير، جبل عمان، تلاع العلي، جسر الامير حسين،وأهاب التقرير المروري بالسائقين باستخدام اضوية كشافات الضباب وضرورة الابتعاد عن التتابع القريب والانشغال بمشتتات الانتباه خلال القيادة وخاصة في ظل الظروف الجوية الحالية، والتقيد بارشادات رقباء السير في الميدان، حفاظا على سلامتهم.وبحسب دائرة الارصاد الجوية، تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي اليوم الاثنين، حيث تستمر الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد أحياناً وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات تدريجياً وتخف سرعة الرياح.