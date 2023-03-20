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الإثنين، 20-03-2023 12:59 م

وفاة شابة وإصابة نقيب الفنانين الأردنيين إثر حادث سير في عمان

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكدت نقابة الفنانين الأردنيين أن نقيب الفنانين محمد يوسف العبادي بصحة جيدة بعد تعرضه لحادث سير مروع ليل الأحد / الاثنين بالمنطقة الواقعة بين الدوار الثالث والدوار الرابع على شارع زهران في عمان .اضافة اعلان


وأضافت النقابة لـ"الوكيل الإخباري" أن النقيب يرقد على سرير الشفاء في احدى مستشفيات العاصمة .

وفي التفاصيل وقع حادث تصادم بين مركبتين ضمن إختصاص مركز أمن زهران بالتحديد ما بين الدوار الثالث والدوار الرابع على شارع زهران حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة لنقيب الفنانين، و وفاة فتاة تبلغ من العمر 36 عاما  (المركبة الأخرى).

موقع  الوكيل الإخباري يتمنى السلامة للنقيب محمد العبادي، والرحمة للشابة المتوفاة بالحادث.





 




 

 


 

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