تأهيل أفضل 5 ائتلافات لمشروع الناقل الوطني

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، أن تنفيذ مشروع الناقل الوطني، يحرز تقدماً كبيراً جداً من الناحيتين الفنية والتمويلية واستكمال الإجراءات اللازمة للسير بالمشروع.

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وقال المحاميد، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، موضحاً أنه جرى تأهيل أفضل 5 ائتلافات لاختيار أفضل العروض المقدمة للبدء بتنفيذ المشروع.



وتوقع تقديم عروض الائتلافات نهاية العام الحالي، للبدء باجراءات الغلق المالي واستكمال الإجراءات المتعلقة بالأمور الفنية والمالية، ليصار بعد ذلك إلى المباشرة بتنفيذ هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، الذي يعد من البدائل الهامة لقطاع المياه، خاصة وأنه لم يتبق للأردن بدائل للتزود بمصادر مائية آمنة ومستدامة من داخل الحدود الوطنية، الا عبر تحلية مياه البحر الأحمر، ونقلها إلى المحافظات المختلفة، لتعويض الارتفاع المتزايد في الطلب على المياه.





