تجار أم السماق وتلاع العلي وخلدا يطرحون قضاياهم أمام تجارة عمان

الوكيل الإخباري - طرح تجار مناطق أم السماق وتلاع العلي وخلدا، أمام مجلس إدارة غرفة تجارة عمان العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه أعمالهم، سواء أكانت قانونية أم إجرائية أم إدارية، والتي تؤثر على حركة النشاط التجاري بمناطقهم.

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وشدد التجار خلال اللقاء الذي عقد بمنطقة تلاع العلي ونظمته الغرفة مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة إيجاد مواقف لمركبات المتسوقين في الشوارع الفرعية، وتوفير "أجهزة الأتوبارك" كحل لظاهرة الاصطفاف طيلة النهار أمام محلاتهم.



وأشاروا خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأ مجلس إدارة الغرفة بعقدها مع القطاعات التجارية والخدمية بمختلف مناطق العاصمة، الى ضرورة تنظيم عملية ترخيص المحلات في جميع القطاعات والمولات التجارية ومحلات الهايبر ماركت.



وأكدوا ضرورة وضع ضوابط لإضافة الغايات والمهن على السجل التجاري، بحيث يتم وضع شروط ومعايير ومتطلبات في المنشأة قبل إضافة غاياتها، مشيرين الى بعض الإجراءات والرسوم التي تتقاضاها بعض المؤسسات الرسمية، خاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة مراقبة الشركات ووزارة الزراعة .



وطالب التجار بضرورة الإسراع بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بحيث يكون أكثر عدالة وإنصافا ومرونة لمواكبة أوضاع ونشاط السوق المحلية ومعدلات التضخم .