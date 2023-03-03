الجمعة 03-03-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 03-03-2023 10:23 م

“الأشغال” تنفذ مطبات نموذجية قبل فتحات الالتفاف على طريق نزول صافوط

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، عن استكمال أعمال تنفيذ مطبات نموذجية على طريق نزول صافوط في محافظة البلقاء قبل فتحات الالتفاف.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إنه تم تنفيذ المطبات وتركيب العاكسات والاشارات التحذيرية والارشادية واعمال الدهان لها، بعد اجراء الدراسات المرورية اللازمة لها ؛ لتعزيز عناصر السلامة المرورية على الطريق.

وبينت أنه تم ايضا صيانة جوانب من الطريق من خلال اعادة تعبيدها، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اجراء اعمال هندسية اخرى على الطريق بما يساهم بتعزيز السلامة المرورية على الطريقة، بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والاسكان، ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن الذي اجرى جولة ميدانية تفقدية للطريق مؤخرًا.

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