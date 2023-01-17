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الثلاثاء، 17-01-2023 06:00 م

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

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الوكيل الاخباري - احتفل، اليوم الثلاثاء، في القاعة الرئيسة بدائرة المكتبة الوطنية في عمّان، بتخريج 57 متدرباً من طلبة الدورات الخامسة والسادسة والسابعة من منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي المشاركين في الدورات التدريبية التأهيلية في موضوع إدارة الوثائق وأرشفتها.

وفي الاحتفال الذي حضره مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، ومندوباً عن مدير الإعلام العسكري، رئيس شعبة الإعلام العسكري العقيد الركن محمد النعانعة، قال العياصرة: "أحييكم من هذا الصرح الثقافي والحضاري الكبير من ذاكرة الوطن وضمير الأمة لنحتفل بتخريج نخبة من أبناء قواتنا الباسلة الجيش العربي درع الوطن ودرة عين القائد ممن استكملوا البرنامج التدريبي التأهيلي الشامل حول مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات والتي عقدت في رحاب المكتبة الوطنية ذاكرة الوطن وسادنة تاريخه وملجأ الباحثين عن العلم والمعرفة في شتى حقول العلم والمعرفة".

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