تراجع خسائر الملكية الأردنية العام الماضي 54%

الوكيل الإخباري - تراجعت خسائر شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بواقع 86.8 مليون العام الماضي مسجلة انخفاضا بنسبة 54 بالمئة مقارنة بالعام 2020.

اضافة اعلان



وأظهرت البيانات المالية غير المدققة للشركة تسجيلها خسائر صافية عام 2021 بلغت 74.2 مليون مقارنة بخسائر وصلت إلى 161 مليون دينار عام 2020.



وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الشركة تمكنت من زيادة الإيرادات التشغيلية من 213 مليون دينار عام 2020 إلى 357 مليون دينار عام 2021 بنسبة تحسن بلغت 68 بالمئة.



وأضاف أن مجمل الخسارة التشغيلية التي سجلتها الشركة عام 2021 بلغت 12.7 مليون دينار مقارنة بـ66.4 مليون عام 2020.



وأوضح أن الخسائر التي سجلها الناقل الوطني جاءت نتيجة استمرار تأثير تبعات جائحة كورونا وما نتج عنها من قيود مفروضة على حركة السفر وإجراءاته، وانخفاض في عدد الرحلات والركاب، سيما مع انتشار المتحورات الجديدة وهو أمر مشابه لما حدث مع شركات الطيران العالمية، مضيفاً أن الملكية الأردنية مستمرة في سعيها مع المساهمين الرئيسيين للحصول على الدعم اللازم لتغطية خسائرها المباشرة في فترة الجائحة أسوة بنظيراتها من شركات الطيران العالمية.



وأكد المجالي أن جميع العاملين في الملكية الأردنية يبذلون أقصى جهودهم، وضمن الإمكانيات المتاحة للتخفيف من الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي كان من الممكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير، مبينا أن الجهود الإدارية والخطة التي تنفذها الشركة حاليا خفضت خسارتها بنسبة 54 بالمئة عن العام 2020.