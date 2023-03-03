تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى دعم حملة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الإعلامية "بلغ وهيئة النزاهة تحميك".



ووجه الخصاونة كتابا الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان والجامعات والشركات المملوكة للحكومة دعم الحملة



وإعادة مشاركة الاضاءات التوعوية والفيديوهات المتعلقة بالحملة في المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات والدوائر والمؤسسات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة الهاشتاغ الخاص بالحملة.

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