الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

مرشح رئاسي تركي سابق يتوقع إجراء انتخابات أخرى في البلاد في غضون 2-3 سنوات

الأمم المتحدة تطلب تمويلا بقيمة 2.56 مليار دولار لتقديم مساعدات إلى السودان

الصناعة والتجارة: لا صحة لرفع أسعار الطحين

114 حريق في الأردن خلال 24 ساعة

حقيقة خصم جزء من رواتب العاملين لتسديد سلفة تعويض الدفعة الواحدة

الهناندة: خدمات الـ 5G ستغطي محافظات عمان وإربد والزرقاء

ترجيح بدء استئناف نقل النفط العراقي للأردن مطلع الأسبوع القادم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الصفدي يؤكد استمرار الأردن بتقديم الدعم إلى لبنان

رفع أجرة بعض خطوط السرفيس بعمان من 5 إلى 10 قروش

الأربعاء، 17-05-2023 10:52 ص

تغليظ وجمع عقوبات 4 سارقين بالسجن حتى 11 سنة ونصف

imgid424620


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات الرمثا ومأدبا، أحكاما مشددة بحق أربعة أشخاص عادوا لارتكاب جريمة السرقة عدة مرات ولم تحقق الأحكام السابقة بحقهم الردع عن العودة للجريمة، وقررت المحكمتان تغليظ وجمع العقوبات بحقهم لتصل إلى 11 سنة ونصف.

اضافة اعلان


وقررت محكمة جنايات مأدبا جمع عقوبات شخص عاد وارتكب جريمة السرقة عدة مرات وصدرت بحقه أحكام قضائية عدة ليصل مجموع العقوبات الصادرة بحقه والواجبة النفاذ السجن لمدة 11 سنة ونصف.


وقالت المحكمة في قرار التجريم إن المدان صدرت بحقه سابقا ثلاثة أحكام قضائية، كانت مدد الحبس فيها تتراوح بين السجن لمدة سنة واحدة وسبع سنوات، وخلصت المحكمة إلى جمع هذه العقوبات بحقه لتحقيق الردع العام والخاص.


وقررت محكمة جنايات المفرق تشديد عقوبة أحد الأشخاص الذي عاد إلى ارتكاب جناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح الأشغال المؤقتة ست سنوات.


وغلظت المحكمة العقوبة بحق شخصين آخرين اعتادا تكرار ارتكاب جناية السرقة وقررت تغليظ العقوبة بحقهما ورفعها إلى أربع سنوات وستة أشهر، بعد أن صدرت بحقهما سابقا أحكام قضائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ورغم ذلك عادا لارتكاب هذه الجنايات الأمر الذي معه جاء تغليظ العقوبة بحقهما سندا للمادة 101 من قانون العقوبات.


وأشارت الأمانة العامة في المجلس القضائي إلى أن تشديد العقوبات يأتي من أجل القضاء على الظواهر الجرمية التي من بينها السرقة وتحقيق الردع العام والخاص لكل من يقدم على مخالفة القانون وارتكاب الجرائم وبشكل متكرر، وأن جمع العقوبات يستند إلى المادة 72 من قانون العقوبات، كما أن المادة 101 من قانون العقوبات أجازت للمحكمة تغليظ العقوبة بحق من يعودون لارتكاب الجنايات وذلك لخفض نسبة العود الجرمي والقضاء على هذه الظاهرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520236105238292305345

الصناعة والتجارة: لا صحة لرفع أسعار الطحين

347098800_213189988185261_8137047187332976528_n

114 حريق في الأردن خلال 24 ساعة

520239144520849307400

حقيقة خصم جزء من رواتب العاملين لتسديد سلفة تعويض الدفعة الواحدة

image

الهناندة: خدمات الـ 5G ستغطي محافظات عمان وإربد والزرقاء

b2fa1dc3-مركبات-شحن-نفط

ترجيح بدء استئناف نقل النفط العراقي للأردن مطلع الأسبوع القادم

الصفدي

الصفدي يؤكد استمرار الأردن بتقديم الدعم إلى لبنان

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-11 at 1.19.53 PM

ضبط حفارة داخل مزرعة في الرمثا بهدف حفر بئر مخالفة

120235203333764669059

إدارة السير: الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة 2000 دينار ووقف الرخصة على مرتكبي هذه المخالفات

image - 2023-04-18T154809.328

مكافحة الأوبئة يلتقي مستشارة برنامج الشراكة للأمن البيولوجي بالخارجية الأمريكية

70ca0ba8-كورنيش-البحر-الميت

الإعلان عن فرص استثمارية بكورنيش البحر الميت بقيمة 150 مليون دينار

IMG_0205 - Copy

محافظ العقبة يشكل لجنة لمكافحة ظاهرة التسول

1681815614750

تسليم 31 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج