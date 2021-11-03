تماس كهربائي يعطل المحول الرئيس لمستشفى الأميرة إيمان

الوكيل الإخباري- أدى تماس كهربائي بالمحول الرئيس المزود لمستشفى الأميرة إيمان- معدي في دير علا ، الى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى.

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وقال مدير المستشفى الدكتور محمد ابو هديب في بيان اليوم الاربعاء، إن مولد الطوارئ عمل مباشرة بعد مدة 7 ثوان وكما هو مبرمج، ويعمل لمدة 24 ساعة ولم يحصل اي تعطل لأجهزة المستشفى.



واكد ان جاهزية المستشفى كانت بكامل طاقتها ضمن الخطة الموضوعة مسبقا من حيث توفر اسطوانات الاكسجين البالغة 55 اسطوانة بحجم 6 امتار، و20 اسطوانة بسعة متر واحد.



وأشار الى ان كوادر مديرية زراعة وادي الاردن وشركة الكهرباء والدفاع المدني، كانوا عملوا على ازالة كافة اغصان الاشجار المتعدية على المحول قبل اسبوع، كما قامت شركة الكهرباء بعمل الصيانة المطلوبة له.