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الأحد، 06-03-2022 09:21 ص

توجه لرفع عدد الحضانات إلى 2500 العام المقبل

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الوكيل الإخباري - تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لرفع عدد الحضانات المرخصة في الأردن العام المقبل إلى 2500 حضانة، في الوقت الذي بلغ عدد الحضانات المرخصة حاليا نحو 1100 حضانة، وفق مدير مديرية الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات.

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وقال حياصات في تصريح لـ "المملكة" الأحد، إن الوزارة تسعى لرفع عدد الحضانات بحيث تكون موزعة بكافة المحافظات وخاصة في مناطق الأطراف.
وأشار لوجود تشاركية لرفع قدرات مقدمات الرعاية في الحضانات للاستثمار في الأطفال وإكسابهم المهارات.


وكانت "المملكة" نشرت دراسة جديدة أظهرت أن 1.45 مليون طفل في الأردن غير حاصلين على خدمات الرعاية، 540 ألفا منهم في عمّان، مشيرة إلى أن الأردن يحتاج إلى 44 ألف حضانة لتلبية الطلب المحتمل لخدمات رعاية الأطفال.


الدراسة، التي عرضها برنامج تمكين المرأة في المشرق التابع للبنك الدولي، حول تقييم العرض والطلب في خدمات رعاية الأطفال في الأردن، واطلعت "المملكة" على نتائجها الأولية، بينت أن محافظة عمّان تحتاج إلى نحو 16 ألف حضانة لتلبية الطلب المحتمل، وتوفير خدمات الرعاية لنحو 540 ألف طفل، فيما تحتاج الطفيلة إلى 419 لتوفير رعاية لنحو 16 ألف طفل.


الدراسة عرضت بيانات حكومية في عام 2021، أظهرت أن في الأردن 1179 حضانة مرخصة، و1785 مقدمة رعاية، فيما يبلغ عدد الأطفال الملتحقين في الحضانات 12191، حيث بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات 1%.


ويحتاج الأردن تقريبا إلى 44289 حضانة جديدة ضرورية؛ لتوفير خدمات الرعاية لنحو 1,477153 طفلا غير حاصلين عليها، ومن الممكن أن يسهم التوسع بنسبة 25% من إجمالي الأطفال غير الحاصلين على الخدمة بخلق 72500 فرصة عمل لمقدمات الرعاية، وفق الدراسة التي عرضتها المستشارة في البنك الدولي شيرين العبادي.



 




 

 


 

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