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الخميس، 06-04-2023 08:49 م

جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية أدلاء السياح هاني مساعدة، إن عدد الأدلاء السياحيين يلبي حاجة السوق ويتناسب مع حجم السياح القادمين إلى المملكة.

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وبين أن الجمعية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، قامت مؤخراً بتخريج دورتين من الأدلاء السياحيين، والعمل جار على تزويد السوق بدورة ثالثة، لافتاً إلى أن هذه الدورات كانت مكثفة من ستة أشهر إلى أربعة اشهر وجميعها تم افتتاحها حسب حاجة السوق والمواسم السياحية.


وأوضح رئيس الجمعية أن عدد الأدلاء الناطقين باللغة الانجليزية، بلغ حوالي 800 دليل سياحي من بين مجموع الأدلاء المسجلين لدى سجلات الجمعية، وبلغ عدد الأدلاء الناطقين باللغات الأخرى نحو 700 دليل وعلى رأسها الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية وبأعداد تتناسب مع أعداد السياح القادمة من هذه الدول، بالإضافة إلى توفر أعداد مقبولة لـ 35 لغة عالمية.


وأشار مساعدة إلى أن بعض المكاتب السياحية لا يوجد لديها نظام لإحصاء لأعداد السياح القادمين بعد اشهر، وإنما تتعامل بواقع الحال والأعداد اليومية، مبيناً أن بعض الادعاءات في تأرجح وتذبذب الخدمات المقدمة من الأدلاء، هو ناتج عن عدم المهنية في التعامل الرقمي مع الحجوزات المؤكدة.


وأشار إلى أن بعض المكاتب السياحية لم تلتزم بالأجرة المحددة للدليل السياحي، بالإضافة إلى عدم تأمينه بالمنامة والمواصلات ما أدى إلى عزوف بعض الأدلاء للعمل مع هذه المكاتب والذي سماه البعض بالنقص في أعداد الأدلاء.


وتابع، أن بعض المكاتب السياحية تقوم بتقييد الدليل السياحي والاشتراط عليه خلال مرافقته المجموعات السياحية بالوقوف عند محلات تحف شرقية ومطاعم معينة تتعامل معها هذه المكاتب"، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى مهمة الدليل السياحي وتؤثر على سمعة القطاع السياحي بالمملكة.

 




 

 


 

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