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الخميس، 14-07-2022 01:00 م

جمعية المركز الإسلامي توزع 10 آلاف أضحية خلال العيد

الطريقة-الصحيحة-لتقطيع-الأضحية


الوكيل الإخباري - وزعت جمعية المركز الإسلامي الخيرية 10 آلاف أضحية على مستحقيها من أيتام ومحتاجين وأسر فقيرة في محافظات ومدن وقرى المملكة، ضمن حملتها الموسمية للعام 2022.

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وقال رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات في بيان اليوم الخميس، إن هذا العدد من الأضاحي استهدفت به الجمعية أكثر من ربع مليون فرد، معتبرا أن من أهم عوامل نجاح الحملة هو ثقة المجتمع بأداء الجمعية ورسالتها التضامنية النبيلة، وحرصها على توفر الشروط والمعايير الشرعية والنوعية لأضاحي الحملة.


وأضاف أن الجمعية بالتعاون مع الشركاء من أبناء المجتمع من مواطنين ومتبرعين ومؤسسات، مستمرة في تحقيق النجاحات في مختلف مجالات عملها الخيري، بما ينعكس إيجابا على شرائح مجتمعية مختلفة.


وقدم رئيس الجمعية الشكر لكل من ساهم في إنجاح الحملة، من متبرعين ومحسنين في أردن الخير، ولكل كوادر الجمعية والعاملين في مراكزها المختلفة الذين عملوا طيلة أيام العيد باذلين جهدا كبيرا.

 




 

 


 

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