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الأربعاء، 15-06-2022 10:00 ص

الأمانة تكشف عن مراحل تنفيذ مشروع أبراج السادس

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان، أنها ستنفذ استكمال أعمال أبراج السادس على 3 مراحل، وذلك وفقا لخطتها الاستراتيجية 2022-2026.

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وتتضمن المرحلة الأولى: إعداد المخططات التنفيذية للأعمال المعمارية والانشائية وتحضير جداول الكميات والمواصفات وشروط عقد المقاول وتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية وعزل المشروع من العوامل الجوية اعتبارا من شهر آب 2022 و تنتهي في أيار 2023.


وسيستكمل أعمال البرج الشمالي "الشقق السكنية والمركز التجاري" اعتباراً من شهر أيار 2023 وتنتهي الأعمال في كانون الأول وذلك بعد استكمال أعمال التصميم والمخططات التنفيذية للأعمال المعمارية والكهروميكانيكية ومخططات الشقة العينة وتحضير جداول الكميات والمواصفات وشروط عقد المقاول والموافقات الرسمية، بالمرحلة الثانية.

 

وستبدأ المرحلة الثالثة كحد أقصى في شهر آذار 2023 بالتوقيع مع إحدى شركات الفنادق وعندها يتم إعداد البرنامج الزمني للتنفيذ.


وقال أمين عمّان يوسف الشواربة، في وقت سابق، إنّ استئناف العمل بمشروع أبراج السادس سيكون في منتصف تموز المقبل، لينتهي العمل فيه خلال 18 شهرا.

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