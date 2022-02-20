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الأحد، 20-02-2022 09:51 م

حملة لتقليم الأشجار المتداخلة مع الكهرباء ببيرين

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الوكيل الاخباري - نفذت بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء اليوم الأحد حملة واسعة لتقليم الأشجار الحرجية الكبيرة والمتداخلة مع خطوط الشبكة الكهربائية والتي تشكل خطورة على السلامة العامة خاصة خلال الأحوال الجوية الشديدة.

وقال رئيس لجنة البلدية عمر الشريدة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن كوادر البلدية حددت بعض مواقع هذه التداخلات، لاسيما في الشوارع الخارجية ونفذت عملية التقليم بشكل سريع وآمن بدءا من منطقة أم رمانة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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