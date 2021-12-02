الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 01:03 م

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

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الوكيل الإخباري - أعلن ممثل مؤسسة الغذاء والدواء في مهرجان الزيتون الوطني الواحد والعشرون ومعرض المنتجات الريفية المهندس مأمون الصياحين خلو أرض المهرجان من غش الزيت من خلال مختبر فحص الزيت من ارض المهرجان والذي ينظم بالتعاون مع خبراء من وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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وأشارت المهندسة رانيا غانم ممثل الغذاء والدواء في لجنة الفحص الحسي في المهرجان إلى دقة التنسيق والتعاون بين فريق الفحص والمشاركين وأصحاب المعاصر حيث يتم فحص كل عبوة زيت تدخل أرض المهرجان من خلال باركود موضح عليه اسم المزرعة والمحافظة ، نتيجة فحص الزيت، تصنيف الزيت، نسبة الحموضة، اسم المختبر الفاحص والجهة المسؤولة عن الفحص، رقم الدفعة وعدد التنكات او العبوات وحجم العبوة.


وبين الدكتور سلام أيوب أهمية وجود مختبر فحص الزيت في أرض المهرجان لضمان سلامة المنتج وعدم الغش، حيث اظهرت نتائج مختبر الزيت ان حصول اغلب العينات على نتيجة زيت بكر ممتاز وبلغت نسبتها ٥٩٪، والزيت البكر بلغت نسبتة٣٢٪، والزيت بكر عادي بلغت نسبتة ٧٪، والزيت الغير صالح للاستهلاك نسبتة ٢٪، حيت تم استبعاد هذا النوع من الزيت وعدم السماح له بالدخول لارض المهرجان.


وأضاف أيوب إلى أن نتيجة الزيت غير الصالح للاستهلاك البشري لايعني وجود غش للزيت ويستعمل هذا النوع من الزيت لغايات تصنيعية مثل صناعة الصابون.

 




 

 


 

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