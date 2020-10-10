خلية الازمة تسمح للأردنيين التنقل الليلة بهذه الساعة

الوكيل الاخباري -

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تنتهي منتصف ليلة السبت، فترة حظر التجول الشامل، وتعود تعليمات التنقل ما قبل الحظر الشامل، حسب مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية.وقال الفراية، لـ "المملكة"، إنّ "شهدنا التزاما من المواطنين في مختلف المحافظات ضمن المستوى المطلوب والمأمول".ودعا، إلى "الالتزام في الأيام المقبلة حتى تتحق الغاية من الحظر الشامل وإكمال الفائدة منه".وحسب الموجز الحكومي، تنتهي فترة حظر التجول الشامل الساعة 12 ليلا، وتبدأ في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل فترة حظر التجوّل الجزئي، التي يُسمح خلالها للأشخاص المصرّح لهم فقط بالخروج، وتستمرّ حتى الساعة 6 صباحاً.وأعلنت مديرية الأمن العام الجمعة، عن ضبط 590 شخصاً خالفوا أوامر الحظر الشامل منذ بدايته ليلة الجمعة، حيث جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.ودخل حظر التجول الشامل ليل الخميس الجمعة، حيز التنفيذ في جميع المحافظات، لمدة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليل السبت الأحد ، في ضوء تطورات الحالة الوبائية، وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وسُمعت صفارات الإنذار على فترات بين الساعة 11 مساء، و12 منتصف الليل؛ إيذانا بسريان حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة. ويهدف الحظر الشامل إلى "تخفيض عدد الحالات إلى حد يمكّن الكوادر الصحية من التعامل معها، وإعطاء فرصة لتقليل انتشار الفيروس، وإعطاء وقت إضافي خلال العام للتعامل مع الوضع الوبائي" وفق مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية.