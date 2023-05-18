دورة تدريبية على متطلبات التفتيش في مجال الغاز المسال

الوكيل الإخباري -

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اختتمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دورة تدريبية بعنوان "متطلبات اعتماد جهات التفتيش في مجال الغاز المركزي المسال والتعريف بالمواصفات الفنية المعتمدة".وركزت الدورة، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، على جوانب التفتيش على منشآت الغاز البترولي المسال، وتعزيز عمليات التفتيش والرقابة عليها ومتابعة أدائها، والملاحظات أثناء ممارستها النشاط للتأكد من التزامها بالعمل حسب المواصفة الفنية المعتمدة لضمان تشغيلها وعملها بصورة سليمة وآمنة، وامتثالها لأحكام وشروط الرخصة الممنوحة لها.وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على مشاركة كوادرها في الدورات التدريبية المتخصصة بهدف بناء وتطوير المهارات وتعزيز القدرات بما يخدم مصلحة القطاع.