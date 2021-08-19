الخميس 19-08-2021
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الخميس، 19-08-2021 03:41 م

رئيس مجلس النواب يكرم أوائل التوجيهي

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الوكيل الاخباري- كرّم رئيس مجلس النواب، المحامي عبد المنعم العودات، أوائل الثانوية العامة، اليوم الخميس، وذلك في فعالية أقامتها لجنة التعليم والشباب النيابية.

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وقدم العودات التهاني والتبريكات للطلبة وأهاليهم، معبّراً عن الفخر والاعتزاز بعطاء أبنائهم وجهدهم ومثابرتهم رغم الظروف الاستثنائية التي تأثر الجميع بها جراء تداعيات جائحة كورونا.


وقال العودات إن الأوطان تنهض بشبابها والمجتمعات تبنى بمثل هذه النخبة من أبنائنا وبناتنا، مؤكداً حرص مجلس النواب على تقديم كل أوجه الدعم لشباب الوطن فهم الركيزة التي يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة تقويتها وتمكينها وصقل مواهبها وتحفيزها.

 

 




 

 


 

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