رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الرواندي

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة أركان الدفاع الرواندي الفريق مبارك موغانغا والوفد المرافق له.



وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع نظيره الرواندي، مجالات التعاون العسكري بين الجيشين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

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