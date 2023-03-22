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الأربعاء، 22-03-2023 01:58 م

شكاوى محلات "نتافات دجاج" من عدم التزام موزعين بالسقوف السعرية

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
اشتكى بعض أصحاب محلات "نتافات الدواجن" من عدم إلتزام موزعي الدواجن الحية بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة .

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري" إن بعض موزعي الدواجن الحية يبيعون الكيلو الواحد لمحالهم بـ 1.65 قرشاً للكيلو علماً أن السقوف السعرية حددت سعر البيع من قبل الموزعين لأصحاب النتافات بـ 1.50 قرشاً .


وأضافوا أن شراء الدواجن من الموزعين بـ 1.65 قرشاً سيحرمهم من تحقيق أي هامش ربح منوهين أن السقوف السعرية قللت هامش الربح حيث يبلغ 15 قرشاً للكيلو الواحد.


من جهته أكد عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسان أبو دقر، أن سعر الدجاج الحي "النتافات" باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو، وللتوزيع دينار ونصف، وللمستهلك بدينار و 65 قرشا.


وأضاف لـ"الوكيل الإخباري" أنه لم يصل للاتحاد أي شكاوى من قبل المستهلكين أو الموزعين على أسعار الدواجن بعد تحديد السقوف السعرية .


ودعا أبو دقر كافة جهات توريد الدواجن إلى الالتزام بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة .


علماً أن قرار تحديد سقوف سعرية للدجاج دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.


 




 

 


 

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