صدور نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة بالجريدة الرسمية

الوكيل الإخباري

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- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام رقم (76) لسنة 2023 " نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة".وبحسب المادة (1)، يسمى هذا النظام "نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة لسـنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (56) لسـنة 2018 المشـار إليه فيما يلي بالنظام الأصـلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية.ونص النظام في المادة (2)، على تعديل المادة (3) من النظام الأصـلي بإلغاء نصـي الفقرتين (و) و (ح) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: الفقرة (و) تتضمن المديريات التالية: (مديرية إدارة المواقع الأثرية، مديرية المتاحف، مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية، مديرية مكافحة التهريب والاتجار بالآثار، مديرية الهندسة والحفاظ على الآثار، مديرية الشؤون القانونية، مديرية الشؤون المالية، مديرية الشؤون الإدارية، مديرية الموارد البشرية، مديرية المستودعات الرئيسية، مديرية الدراسات والنشر والتوعية الأثرية).اما الفقرة (ح) فتتضمن الوحدات التالية، (وحدة الرقابة الداخلية، وحدة الإعلام والعلاقات العامة، وحدة المشاريع، وحدة التطوير المؤسسي والجودة، وحدة الاستملاكات، وحدة المتابعة، وحدة المركز الإقليمي للصيانة والترميم).وبحسب النظام نصت المادة (3) على ما يلي: يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : المادة (4) الفقرة (أ) يرتبط بالوزير كل من المدير العام ووحدة الرقابة الداخلية.ونصت المادة نفسها بالفقرة (ب) على ما يلي: يرتبط بالمدير العام كل من، (مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، مساعد المدير العام للشؤون الفنية، مساعد المدير العام لشؤون المحافظات، وحدة الإعلام والعلاقات العامة، وحدة المشاريع، وحدة التطوير المؤسسي والجودة، وحدة المتابعة، وحدة المركز الإقليمي للصيانة والترميم، مكتب المدير العام).أما الفقرة (ج) نصت على أنه ترتبط بمسـاعـد المـدير العام للشـؤون الإدارية والمـاليـة المديريات التالية: (مديرية الشؤون القانونية، مديرية الشؤون المالية، مديرية الشؤون الإدارية، مديرية الموارد البشرية، مديرية المستودعات الرئيسية).وبالفقرة (د)، ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية: (مديرية مكافحة التهريب والإتجار بالآثار، مديرية المتاحف، مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية، مديرية الهندسة والحفاظ على الآثار، مديرية الدراسات والنشر والتوعية الأثرية، مديرية إدارة المواقع الأثرية).أما الفقرة (هـ) نصت على أنه ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون المحافظات كل من: (مديريات الآثار في المحافظات، وحدة الاستملاكات).