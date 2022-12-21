ضبط 200 ألف حبة مخدرة أُخفيت بين الصخور في البادية الشمالية

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا لأشهر، معلومات عن احد الاشخاص المشتبه بهم بقضايا التهريب والاتجار بالمواد المخدرة، وعن حيازته لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة واخفائها في منطقة صحراوية خالية من السكان.

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وأكّد الناطق الإعلامي انه وبعد جهود استخبارية وجمع المعلومات والتأكد من المعلومات كافة، جرت مداهمة ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه، وبدلالته جرى التوجه للمنطقة الصحراوية في احدى مناطق البادية الشمالية التي أُخفيت فيها المواد المخدرة ، وجرى ضبط 200 الف حبة مخدرة أُخفيت بين الصخور هناك.

