الأربعاء 21-12-2022
الوكيل الاخباري

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

هل يعتبر الشراء والتداول بالذهب الآن مجدياً؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يجيب

شويغو يكشف عن استعدادات الثالوث النووي الروسي

سماع دوي انفجارات في إنيرغودار

روبين: المعتمرين الأردنيين في مكة بخير

التنمية: ترخيص الحضانات المنزلية مجاني وتقديم الطلب الكترونياً

الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الشهيد الملازم ثاني معتز النجادا - صور

ضبط 200 ألف حبة مخدرة أُخفيت بين الصخور في البادية الشمالية

نقيب الصيادلة: توفر جميع الأدوية التي انقطعت خلال الأيام الماضية في الصيدليات

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن استخدام الناتو للمحافظة على الهيمنة

الأربعاء، 21-12-2022 03:09 م

ضبط 200 ألف حبة مخدرة أُخفيت بين الصخور في البادية الشمالية

397e15a6-30ae-45cc-b4fa-b5ee1b42a600


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا لأشهر، معلومات عن احد الاشخاص المشتبه بهم بقضايا التهريب والاتجار بالمواد المخدرة، وعن حيازته لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة واخفائها في منطقة صحراوية خالية من السكان.

اضافة اعلان

 

وأكّد الناطق الإعلامي انه وبعد جهود استخبارية وجمع المعلومات والتأكد من المعلومات كافة، جرت مداهمة ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه، وبدلالته جرى التوجه للمنطقة الصحراوية في احدى مناطق البادية الشمالية التي أُخفيت فيها المواد المخدرة ، وجرى ضبط 200 الف حبة مخدرة أُخفيت بين الصخور هناك.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1671629295261

الأردن يشارك بالاجتماع الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الإسلامي

1671627357267

الشبول ينعى المؤرخ الدكتور عصام الموسى

5447c46c-cd54-4e45-a2d8-84454854b69d

روبين: المعتمرين الأردنيين في مكة بخير

13879184_1244392565585376_6958804509020691531_n

التنمية: ترخيص الحضانات المنزلية مجاني وتقديم الطلب الكترونياً

3

الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الشهيد الملازم ثاني معتز النجادا - صور

WhatsApp Image 2022-12-21 at 2.51.17 PM (1)

نقيب الصيادلة: توفر جميع الأدوية التي انقطعت خلال الأيام الماضية في الصيدليات

أخبار متعلقة
الامن

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

1020222319105157175916

مكافحة المخدرات تضبط 100 الف حبة مخدرة بحوزة تاجر مخدرات بالمفرق

الأمن العام

الامن العام : اشتباك مسلح والقبض على مطلوبين خطرين

الأمن العام

الامن العام : القبض على 20 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة - صور

الامن

مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

8880bfb4-ce5c-4ac8-b8f9-b7c0b241f5bd

الأمن: التعامل مع 8 قضايا ترويج للمخدرات خلال 48 ساعة