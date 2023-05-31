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الأربعاء، 31-05-2023 12:33 م

عشائر الأغوار الشمالية تواصل ليالي الفرح ابتهاجاً بزفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - تواصل عشائر لواء الأغوار الشمالية احتفالاتها وإقامة ليالي الفرح بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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ونظمت عشائر الغزاوية في منطقة الشيخ حسين، مساء امس الثلاثاء، احتفالاً حاشداً بحضور وجهاء وشيوخ وفعاليات أهلية ونسائية وشبابية، اشتمل على فقرات فنية وقصائد شعرية وأهازيج شعبية وحلقات الدبكة والسامر.


وقال النائب علي الغزاوي في كلمة له خلال الحفل، إن مناسبة زفاف سمو ولي العهد مدعاة للفرح في قلوب جميع الأردنيين المؤمنين بقيادتهم الهاشمية الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء الوطني.


من جهتها، أقامت عشائر منطقة وادي الريان احتفالا بالمناسبات الوطنية وبزفاف سمو الأمير الحسين، اشتمل على كلمات وفقرات فنية وفلكلورية وأهازيج شعبية.


وأكد النائب عطا ابداح في كلمته باسم أهالي وادي الريان، التفاف الشعب الوفي حول القيادة الهاشمية، ومواصلة المسيرة والأمل في المستقبل.


كما أقام ديوان عشائر الصقور، احتفالا بالمناسبة بحضور فعاليات أهلية، اشتمل على أغان تراثية وفقرات فنية وطنية.


وأوضح النائب مجحم الصقور في كلمته بالمناسبة، أن فرح الأردنيين اليوم يعبر عن تمسكهم والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية.


بدورها، تضمنت احتفالات عشائر الرياحنة والخشان والبلاونة في منطقتي المشارع والكريمٌة، أهازيج الحناء والدبكات الشعبية، عبر خلالها المتحدثون عن الفرحة الشعبية بزفاف سمو ولي العهد.


 




 

 


 

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