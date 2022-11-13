عطاءات لإيصال مياه الشرب لتجمعات سكانية بالزرقاء

الوكيل الإخباري - طرح مجلس محافظة الزرقاء عدة عطاءات لإيصال مياه الشرب إلى تجمعات سكانية في قضاء بيرين ولواء الهاشمية.

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وقال رئيس المجلس الدكتور ماجد الخضري في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المجلس قام بإيصال شبكات مياه الشرب لعدد من التجمعات السكانية التي ما زالت دون شبكة مياه، مشيرا إلى أن موازنة المجلس محدودة ولا تسمح له بإيصال هذه الشبكات لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات لذلك.



ودعا الخضري وزارة المياه والري وشركة مياهنا، إلى المساهمة مع مجلس المحافظة في إيصال شبكة المياه لتجمعات في الظليل والحلابات والأزرق، والتي ما تزال بحاجة إلى شبكة مياه، مؤكداً أن المجلس خصص 2 مليون دينار على موازنة العام الحالي؛ لإيصال شبكات المياه والصرف الصحي للمناطق التي بحاجة إليها.