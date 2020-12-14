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الإثنين، 14-12-2020 01:25 م

يوما الخميس

عطلة رسمية للمسيحيين

كط


الوكيل الإخباري - قرر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي اصدره، اليوم الاثنين، عطلة رسمية ، يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر كانون الاول الحالي، ويوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من الشهر ذاته للموظفين والطلاب المسيحيين.

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ويأتي ذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

 

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