عطلة رسمية للمسيحيين

الوكيل الإخباري - قرر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي اصدره، اليوم الاثنين، عطلة رسمية ، يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر كانون الاول الحالي، ويوم الخميس الموافق الحادي والثلاثين من الشهر ذاته للموظفين والطلاب المسيحيين.

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ويأتي ذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

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