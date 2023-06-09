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الجمعة، 09-06-2023 11:15 ص

على أنغام "انت عمري" و"سيرة الحب".. أم كلثوم تطرب الجمهور الأردني في عمّان

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الوكيل الإخباري - استعاد الجمهور الأردني، حضور المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم (1898 – 1975)، مساء أمس الخميس في قصر الثقافة بعمان، في حفل غنائي أقيم بتقنية الـ"هولوغرام"، وسط حضور جمهور غفير.

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العرض الفني الذي أخرجه حسن حينا، قدم بمرافقة فرقة موسيقية مكونة من 20 فرداً، تعزف آلات التخت الشرقي، بقيادة المايسترو وسام قطاونة، وظهرت فيه أم كلثوم في الهواء، كمجسم هلامي ثلاثي الأبعاد يظهر كطيف من الألوان يتجسد على المطربة الراحلة، مما أتاح للجمهور مشاهدة المطربة وهي تقدم أغانيها وكأنها حقيقية، بفضل الاعتماد على التقنية البصرية عالية الدقة.


الحفل الذي استمر لساعة ونصف، بدأ بصوت الفنانة الشابة سناء نبيل، احدى قريبات أم كلثوم، التي عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في برنامج "أربز غوت تالينت"، فقدمت بصوتها مع الفرقة الموسيقية، أغنية "أمل حياتي"، وعادت لتقدم في منتصف الحفل أغنية "أنساك دا كلام"، فيما شاهد الجمهور أم كلثوم تغني أمامهم : "انت عمري"، و"سيرة الحب"، و"ألف ليلة وليلة" و"يا فؤادي"، حيث تمكن الجمهور خلال الحفل من محاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية، التي كانت تشهد إقبالاً جماهيرياً استثنائياً في القرن الماضي.


ويتجدد لقاء الجمهور الأردني، مع حفل "هولوغرام" أم كلثوم، مرتين اليوم الجمعة في قصر الثقافة، عند الخامسة والثامنة مساء، من تنظيم 165 entertainment.

 




 

 


 

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