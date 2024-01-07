عيادة القلب تباشر تقديم خدماتها في مستشفى المفرق الحكومي

الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور عوض الخزاعلة، إن عيادة القلب وتصوير الإيكو، بدأت اليوم الأحد، بتقديم خدماتها الصحية والطبية للمرضى في المستشفى ولأول مرة في المحافظة.

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وأضاف في تصريح صحفي، أن العيادة التي تقدم خدماتها لنحو 500 مريض شهريا بواقع يومين أسبوعيا، ستتابع حالات المرضى والعلاجات الشهرية لهم، إضافة إلى متابعتها للمرضى المدخلين في المستشفى من خلال تقديم الفحوصات والعلاجات اللازمة وفحص عضلة القلب.



وبين الخزاعلة أن افتتاح عيادة القلب وتصوير الإيكو، يعد نقلة نوعية في مجال الخدمات الصحية والطبية في مستشفى المفرق الحكومي، لافتا إلى أن العيادة ستسهم في التخفيف على مرضى القلب عناء الذهاب إلى المستشفيات الأخرى لتلقي هذا النوع من الخدمة الطبية.