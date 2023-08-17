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الخميس، 17-08-2023 12:00 م

فاجعة تصيب عائلة أردنية بوفاة ابنها بصعقة كهربائية خلال حفل نجاح شقيقته بالتوجيهي

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الوكيل الإخباري - توفي الطفل آدم دواغره 6 أعوام، بعد أن تعرّض لصعقة كهربائية، خلال حفل أقيم في منزل ذويه، فرحاً بنجاح اخته الكبرى بالثانوية العامة. 

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وبقلوب يعتصرها الألم وكلمات اختلطت بالدموع، قال ثابت دواغره خال الطفل، لـ " الوكيل الإخباري" إن الحادثة وقعت مساء أمس في منزل العائلة بالزرقاء، خلال حفلة عائلية أقيمت لنجاح يقين أخت الطفل الكبرى بالتوجيهي والتي حصدت معدل97.7.

وبيّن الخال، أن الفرح تحول إلى حزن بشكل مفاجئ واختفت أصوات الزغاريد وارتفع صوت البكاء على رحيل آدم الطفل الذكر الوحيد بين 6 شقيقات. 

وأضاف أن الدفن سيكون اليوم الخميس في منطقة كفرعوان بمحافظة إربد، مسقط رأس العائلة.


ونعى نشطاء مواقع التواصل الطفل، داعين له بالرحمة ولذويه الصبر والسلوان على مصيبتهم.

 




 

 


 

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