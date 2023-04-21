قوة الانتشار السريع مالي3 توزع مساعدات إنسانية بمناسبة العيد

الوكيل الإخباري - وزعت قوة الانتشار السريع مالي 3، اليوم الجمعة، مساعدات إنسانية وطبية على السكان المحليين في جمهورية مالي بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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واشتملت المساعدات على عدد من الأدوية والعلاجات وحقائب ولوازم مدرسية ومساعدات عينية تسهم في التخفيف من معاناة الشعب المالي.



وكانت قوة الانتشار السريع مالي 3 يشاركها مرتبات قوة الإسناد الأرضي (ASU)، قد أدت صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة الواجب.



يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تشارك في قوات حفظ السلام في مالي منذ شهر تموز 2018، ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به القيادة العامة مع قوات حفظ السلام الدولية.