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الجمعة، 21-04-2023 10:31 م

قوة الانتشار السريع مالي3 توزع مساعدات إنسانية بمناسبة العيد

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الوكيل الإخباري - وزعت قوة الانتشار السريع مالي 3، اليوم الجمعة، مساعدات إنسانية وطبية على السكان المحليين في جمهورية مالي بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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واشتملت المساعدات على عدد من الأدوية والعلاجات وحقائب ولوازم مدرسية ومساعدات عينية تسهم في التخفيف من معاناة الشعب المالي.


وكانت قوة الانتشار السريع مالي 3 يشاركها مرتبات قوة الإسناد الأرضي (ASU)، قد أدت صباح اليوم صلاة عيد الفطر السعيد في منطقة الواجب.


يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تشارك في قوات حفظ السلام في مالي منذ شهر تموز 2018، ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به القيادة العامة مع قوات حفظ السلام الدولية.

 




 

 


 

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