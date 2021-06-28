لقاء يدعو إلى مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية

الوكيل الاخباري -

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دعا مشاركون في لقاء حواري نظمه نادي البرلمانيين الأردنين، اليوم الاثنين، الى أهمية مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، لتتمكن من الوصول إلى البرلمان والفوز بالاغلبية وصولا الى تشكيل الحكومات البرلمانية.واقترح المشاركون في اللقاء الذي اداره النائب السابق أحمد الجالودي، بحضور رئيس النادي النائب السابق مروان سلطان، إعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي بحيث يمنح الناخب صوتين أحدهما على مستوى المملكة، والآخر على مستوى المحافظة، مع مراعاة لطبيعة العلاقات الاجتماعية، مشددين على ضرورة تعديل القانون بحيث نيسجم مع ثقافة المجتمع الأردني.