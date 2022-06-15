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الأربعاء، 15-06-2022 12:45 م

لكل من تم إنهاء خدماته مع توقف "استدامة".. الضمان يدعو لبرنامج التعطل عن العمل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكدت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أنه مع نهاية حزيران الحالي سوف ينتهي العمل ببرنامج استدامة بكل اشكاله . اضافة اعلان


وقالت المؤسسة، رداً على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري" إنه لا يوجد أي توجه لتمديد البرنامج، خاصة بعد عودة أغلب القطاعات للعمل بشكل كامل. 

ودعت المؤسسة من تم إنهاء خدماته إلى الاستفادة من برنامج التعطل عن العمل لفترة محددة بسقف 3 شهور أو 6 شهور حسب فترة الاشتراك.

وانطلق برنامج استدامة وتفرعاته في كانون أول 2020، بهدف الحفاظ على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص، وتقليل العبء الاقتصادي لشركات القطاع الخاص الأكثر تضرراً من جائحة كورونا ودعم العمال الأردنيين في القطاعات والمؤسسات الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل.

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