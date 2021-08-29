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الأحد، 29-08-2021 12:42 ص

مجهول يلقي مخلفات أمعاء الدواجن في موقع سياحي بجرش.. صور

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الوكيل الإخباري - قالت بلدية جرش، السبت، إن أحد الأشخاص المجهولين قام برمي 18 شوال من مخلفات أمعاء الدواجن، بعد إلقائها بموقع عين التنور السياحي في محافظة جرش.

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وأضافت أن الشخص قام بإلقائها بشكل متعمد، بعضها داخل بركة التجميع والقناة، وقام بنشرها في مختلف مناطق جلوس المتنزهين، لمنع تواجدهم بالموقع.

 

وذكرت البلدية، أنها تحققت من الحادثة، إثر شكوى متنزهين أمس الجمعة، بوجود تلوث في الموقع، وسرعان ما توجهت البلدية الى الموقع لتقوم بإخراج هذه المخلفات وتبليغ الأجهزة الأمنية،والبحث جارٍ عن الفاعل.





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