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الأربعاء، 05-04-2023 08:34 م

محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الأربعاء، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.

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وتحدث الواعظ، علاء القيام، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية الشيخ حسين للتنمية المستدامة بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي، عن مكانة شهر رمضان، باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتكثر الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتتضاعف فيه الحسنات، وتستجاب فيه الدعوات، وتغفر فيه السيئات.


وقال إن الصيام مدعاة لأن تتحلى النفس بالفضائل، وتبتعد عن المعاصي، وتزيد من التراحم في المجتمع، لافتاً إلى قواعد الآداب والأخلاق التي ينبغي على المؤمن القيام بها في رمضان، طلبا للمغفرة والرحمة واكتسابا للسلوكات المحمودة.


وأشار القيام إلى فوائد الصيام وأثره في تعزيز السلوكات الإيجابية، وإبراز صور التعاون والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع الواحد.

 




 

 


 

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