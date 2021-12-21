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الثلاثاء، 21-12-2021 01:11 م

محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية في عمّان لطبيب تجميل لبناني - تفاصيل

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تعبيرية


الوكيل الاخباري - منع محافظ العاصمة ياسر العدوان إقامة فعالية كانت ستقام في أحد الفنادق لاستضافة طبيب تجميل لبناني، وذلك بتنسيب من مجلس نقابة الأطباء الأردنية.

 

وقال رئيس لجنة ضبط المهنة ومتابعة الشكاوي الدكتور محمد بربراوي لـ"الوكيل الاخباري" إن الطبيب المذكور غير مسجل في نقابة الأطباء الأردنية، وكانت ستقام الفعالية دون أخذ الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء، وهو ما يعد تجاوزاً على قانون النقابة.

 

وأشار أن إقامة الفعالية للاستشارات الطبية في أماكن عامة خارج العيادات المختصة يعد مخالفاً للقانون وفيه انتهاك لخصوصية المرضى، الذين قد تتم معاينتهم أمام الجميع.

 

وكانت النقابة حذرت سابقاً عبر "الوكيل الاخباري" من حدث يستعد أحد الفنادق لإقامته بالعاصمة عمان، يستضيف خلاله طبيب جراح لبناني متخصص بعمليات التجميل بشكل مخالف للقوانين ومخالف لأصول مهنة الطب والسلامة العامة.

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وقال بربراوي إن الطبيب المذكور يقيم في دبي، وصدر بحقه قرار سابق بإيقاف مزاولة مهنة الطب قبل فترة بسبب مخالفة ارتكبها الطبيب تتمثل بقيامه بتصوير فتيات يرقصن داخل عيادته ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأضاف أن أي حدث طبي يقام في المملكة يجب أن يأخذ موافقة نقابة الأطباء، وعلى الطبيب الذي يقدم استشاراته في أي حدث أن يثبت أنه طبيب ممارس فعلا ويحمل شهادات طبية موثقة وعليه أن يبرزها لنقابة الأطباء، وهو ما لم يفعله الطبيب المذكور نهائيا.

 

 






 




 

 


 

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