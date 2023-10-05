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الخميس، 05-10-2023 02:09 م

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، احتفال مديرية الأمن العام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يأتي ضمن نهج المديرية في تعظيم المناسبات الدينية وإعلاء قيمها واستنباط الدروس منها والعبر.  

وألقى مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب كلمة المديرية لافتاً إلى أن المديرية تحتفل في هذه المناسبة عملاً وترسيخاً لنهج النبوة، قائمين على واجباتنا نمد يد العون والمساعدة لكل مظلوم، ونغيث كل مضطر وملهوف، ونحمي الحمى وفق مبادئ العدل والإنسانية التي قام عليه الدين الحنيف، فالعلاقة الصادقة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تقوم على التأسّي به، والتزام منهجه القويم.

وأضاف إنا إذ نستذكر سيرة النبي الكريم، وما تحمله من معان جليلة وقيم عظيمة، لنرفع إلى عميد آل هاشم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أصدق آيات التهنئة بهذه المناسبة معاهدين الله بأن نبقى الجند المخلصين للوطن وللقيادة الهاشمية الحكيمة، سائلين الله - عز وجل - بأن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم على الأردن أسباب الأمن والاستقرار.

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