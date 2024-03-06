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الأربعاء، 06-03-2024 07:47 م

مديرية الأمن العام تنعى الشرطي نضال العمري

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية بالوظيفة الرسمية على الطريق الصحراوي، فقدت إحدى مركبات الشحن السيطرة وانحرفت باتجاه الدورية مما أدى إلى حادث دهس وتصادم نتج عنه أربع إصابات وأُسعفوا جميعهم للمستشفى وما لبث الوكيل ان فارق الحياة ، وما زال الثلاثة الأخرون وجميعهم مدنيين قيد العلاج بحالة متوسطة. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى ضبط سائق مركبة الشحن والمركبات الأخرى المشاركة بالحادث وبوشرت التحقيقات في الحادث .

وإذ تنعى مديرية الأمن العام الوكيل نضال محمد مصطفى العمري-  عليه رحمة الله- لتسأل المولى -عزَّ وجلَّ-  أنْ يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم ذويه وأهله وزملاءه الصبر والسلوان وحُسن العزاء .

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