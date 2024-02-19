الإثنين 19-02-2024
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الإثنين، 19-02-2024 11:03 ص

المركزي يُحذر من شركات تدعي تقديم تمويلات وقروض للمواطنين عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني، الدكتور رجا الخوالدة، إن البنك يتابع صفحات وحسابات ومواقع إلكترونية تمارس نشاط غير قانوني في تقديم تسهيلات مالية للمواطنين، ويعمل على تحويلها إلى الجهات المعنية لمحاسبتها. اضافة اعلان


وبيّن الخوالدة، عبر إذاعة الأمن العام، أن وحدة حماية المستهلك في البنك هدفها عدم تعرّض المواطن للممارسات المالية غير القانونية من قبل الجهات التي تدعي تقديم قروض وتسهيلات، منوهاً إلى أن أغلب هذه الادعاءات وهمية غير حقيقية. 

وأضاف أن شركات التمويل المُرخصة تخضع لرقابة البنك المركزي، وتعمل ضمن نظام مُحدد، مبيناً أن الملاحظات والشكاوى بحق الشركات المُرخصة تُقدم من خلال الوحدة في البنك المركزي.

ونوه الخوالدة إلى أنه بامكان الشركات غير المُرخصة أن تُقدم طلب ترخيص رسمي حتى نهاية شهر أيار المُقبل، موضحاً أن أي شركة تعمل بشكل مخالف سيتم ملاحقتها وفقاً لأحكام القانون . 

ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركات غير المُرخصة التي تدعي تقديم تمويل عبر مواقع التواصل، مشيراً إلى أن البنك المركزي يصدر قائمة بأسماء الشركات المُرخصة التي يسمح بالتعامل معها بشكل آمن.

 




 

 


 

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