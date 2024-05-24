مدير الأمن العام يفتتح البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية

الوكيل الاخباري - افتتح مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة اليوم البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية "تحت (17)عام وتحت (23)عام".



وحضر الافتتاح رئيس الاتحاد العربي للمصارعة محمد كمال بوعزيز ، ورئيس الاتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة ، وعدد من الشخصيات الرياضية العربية والمحلية، والفرق المشاركة في البطولة والتي تجري فعالياتها على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب ، بتنظيم من الاتحاد الأردني للمصارعة .

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