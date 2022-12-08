مشاركة أردنية في أبوظبي بمعرضي الأغذية والتمور

الوكيل الاخباري - شارك الأردن ضمن معرضي أبوظبي الدولي للأغذية، وأبوظبي للتمور، اللذان انطلقا في العاصمة الإماراتية خلال الفترة 6 -8 من الشهر الحالي.



وأكد مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، علاء الدين أبو الخير، خلال مشاركته، أن المشاركة سمحت للشركة بتسويق منتجاتها، والتواصل مع اهم مراكز البيع في الخليج والعالم وعرض المنتج المحلي وتنسيق لقاءات وعقود مستقبلية لتسويق المنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية .

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