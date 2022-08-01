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الإثنين، 01-08-2022 11:36 م

مصدر مسؤول : بوابة الأردن مشروع لمنطقة حرة يديره القطاع الخاص

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الوكيل الاخباري - أوضح مصدر مسؤول في وزارة الاستثمار، أن بوابة الأردن هي منطقة حرة خاصة قرب بلدة المشارع، وتعود فكرة إنشائها إلى العام 1998 مشروع يديره القطاع الخاص، ويوجد به حاليًا مصنعان عاملان يعودان للقطاع الخاص.

وأكد المصدر في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع لم يُستكمل وشهد تعثرًا في استكماله لدى الجانب الإسرائيلي منذ ذلك الحين.

وأضاف أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول إعلانات تخص هذا المشروع من قبل مسؤولين إسرائليين مؤخرًا، قد تكون خطوة أولية نحو استكمال المشروع الذي ننتظر لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأنها عبر القنوات الرسمية.

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