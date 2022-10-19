منتدى الاستراتيجيات: الدخل السياحي للأردن يتأتى بشكل رئيسي من المغتربين

الوكيل الإخباري - قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن دخل الأردن من السياحة الدولية يعتبر "مرتفعا بشكل كبير"، حيث بلغت نسبة الدخل السياحي للأردن من إجمالي الصادرات حوالي 40% خلال الفترة 2016-2019، وهي نسبة تفوق معظم نسب دول العالم باستثناء ثلاث دول فقط هي المالديف، والباهاما، ولبنان.

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وأكد في ورقة سياسات بعنوان "السياحة في الاقتصاد الأردني: فرصة لتعزيز النمو"، لتسليط الضوء على أهمية القطاع السياحي في تعزيز الميزان التجاري للأردن، على أهمية القطاع السياحي في تعزيز الميزان التجاري.



وأشار المنتدى إلى التحسّن الملحوظ الذي شهده القطاع السياحي بعد تفشي جائحة كورونا، حيث ارتفع الدخل السياحي بما يقارب الضعف، أي من 1.0 مليار دينار في عام 2020 إلى 1.9 مليار دينار في عام 2021.



وبيّن المنتدى بأن الدخل السياحي للأردن بحسب مجموعات الدول يتأتى بشكل رئيسي من الأردنيين المقيمين في الخارج/المغتربين (41.7%)، والدول العربية الأخرى (28.1%)، والدول الأجنبية (15.2%)، ودول الخليج العربي (15.0%).



أما فيما يتعلق بالدخل السياحي للعام 2022، فقد أوضح المنتدى بأن الدخل السياحي قد شهد ارتفاعاً ملموساً ليصل إلى 3 مليار دينار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، وذلك نتيجةً لارتفاع أعداد السياح القادمين إلى المملكة والذي وصل إلى 3.7 مليون سائح.



واستعرض المنتدى في ورقته أداء الأردن على مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، والذي يدرس عدداً من المحاور والمؤشرات ذات العلاقة للدول، ويقيس مدى تقدمها في محركات تطوير السياحة والسفر.