الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

قرارات بالحبس لمدة سنة بحق صاحب مخبز ومفتش رسمي

منتدى الاستراتيجيات: الدخل السياحي للأردن يتأتى بشكل رئيسي من المغتربين

البلبيسي: منع ادخال الاطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان إلى الأردن

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الوطني لمكافحة الأوبئة في حدود جابر لمتابعة إجراءات مواجهة الطوارئ الصحية

هام للباحثين عن عمل .. أكثر من 20 ألف وظيفة في الأردن - رابط

مهيدات: المخزون الاستراتيجي للأدوية مستقر

وفاة خمسينية إثر حادث سقوط بمنزلها في إربد

المشايخ: ممثل حماس السابق في السعودية بطريقه إلى عمّان بعد الإفراج عنه

الكوفحي: إزالة سوق الحسبة وتطويرها من جديد قبل الشتاء

الأربعاء، 19-10-2022 01:24 م

منتدى الاستراتيجيات: الدخل السياحي للأردن يتأتى بشكل رئيسي من المغتربين

634fcfdae98f7


الوكيل الإخباري - قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن دخل الأردن من السياحة الدولية يعتبر "مرتفعا بشكل كبير"، حيث بلغت نسبة الدخل السياحي للأردن من إجمالي الصادرات حوالي 40% خلال الفترة 2016-2019، وهي نسبة تفوق معظم نسب دول العالم باستثناء ثلاث دول فقط هي المالديف، والباهاما، ولبنان.

اضافة اعلان


وأكد في ورقة سياسات بعنوان "السياحة في الاقتصاد الأردني: فرصة لتعزيز النمو"، لتسليط الضوء على أهمية القطاع السياحي في تعزيز الميزان التجاري للأردن، على أهمية القطاع السياحي في تعزيز الميزان التجاري.


وأشار المنتدى إلى التحسّن الملحوظ الذي شهده القطاع السياحي بعد تفشي جائحة كورونا، حيث ارتفع الدخل السياحي بما يقارب الضعف، أي من 1.0 مليار دينار في عام 2020 إلى 1.9 مليار دينار في عام 2021.


وبيّن المنتدى بأن الدخل السياحي للأردن بحسب مجموعات الدول يتأتى بشكل رئيسي من الأردنيين المقيمين في الخارج/المغتربين (41.7%)، والدول العربية الأخرى (28.1%)، والدول الأجنبية (15.2%)، ودول الخليج العربي (15.0%).


أما فيما يتعلق بالدخل السياحي للعام 2022، فقد أوضح المنتدى بأن الدخل السياحي قد شهد ارتفاعاً ملموساً ليصل إلى 3 مليار دينار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، وذلك نتيجةً لارتفاع أعداد السياح القادمين إلى المملكة والذي وصل إلى 3.7 مليون سائح.


واستعرض المنتدى في ورقته أداء الأردن على مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، والذي يدرس عدداً من المحاور والمؤشرات ذات العلاقة للدول، ويقيس مدى تقدمها في محركات تطوير السياحة والسفر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-10-19 at 1.34.48 PM

الكسبي يفتتح أعمال المنتدى الوطني للمساكن

0L5A9388

شمول العاملين بالمؤسسات بشكل جزئي في الضمان اعتبارا من الخميس

Image1_1120191617020377880874

قرارات بالحبس لمدة سنة بحق صاحب مخبز ومفتش رسمي

2514eaf5-136d-422a-8eba-b90bf4dbc840

البلبيسي: منع ادخال الاطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان إلى الأردن

0L5A1068

1217 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

634fb914ee648

الوطني لمكافحة الأوبئة في حدود جابر لمتابعة إجراءات مواجهة الطوارئ الصحية

أخبار متعلقة
2514eaf5-136d-422a-8eba-b90bf4dbc840

البلبيسي: منع ادخال الاطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان إلى الأردن

main_image5e65540970709

178 ألف مشارك في أردننا جنة منذ بداية العام

632fe040aa2b8

الحنيفات: مستعدون لاستضافة مرصد إقليمي للأمن الغذائي

632d9fd191fc7

الأردن يُعزي بحادثة غرق مركب قبالة السواحل السورية

wwwwww

2500 طبيب متعطلون عن العمل من الأطباء الجدد

2

الملك يبحث جهود التحديث الاقتصادي مع البنك الدولي