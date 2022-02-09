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الأربعاء، 09-02-2022 08:53 ص

مندوب الأردن في الأمم المتحدة يؤكد دعم الأردن الثابت لحقوق الفلسطينيين

احتلال8


الوكيل الإخباري - أكّد المندوب الدائم للأردن في الأمم المتحدة، محمود الحمود، دعم الأردن الثابت للحقوق العادلة والمشروعة للأشقاء الفلسطينيين.

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الحمود، أكد، ليلة الثلاثاء، على دعم الأردن للفلسطينيين لحقّهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوطِ الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها  القدس الشرقية.


جاء ذلك خلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث تمت إعادة انتخاب السفير شيخ نيانغ (السنغال) رئيسا للجنة المعنية بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.


 




 

 


 

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