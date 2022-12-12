موعد عطلة المدارس بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الفصل الدارسي الأول بالمدارس سينتهي بإختبارت تحصيلية مدتها أربعة عشر يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022م وتستمر إلى يوم الخميس الموافق .29/12/2022م.



وأوضح المصدر أنه بعد هذا التاريخ تأتي إجازة منتصف العام والتي ستبدأ بتاريخ 2/1/2023 وتنتهي بتاريخ 4/2/2023 على أن يبدأ الدوام للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد بتاريخ 5/2/2023.



فيما ينتهي الفصل الدراسي الثاني باختبارات تحصيلية مدتها سبعة عشر يوما تبدأ يوم السبت الموافق 3/6/2023م وتستمر إلى يوم الأربعاء الموافـق 21/6/2023م تليها عطلة الصيف.

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