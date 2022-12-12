الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

شاهد : شرطي ينقذ فتاة سقطت من نافذة منزلها بعمان - فيديو

وزير النقل السعودي: لن نتأخر يوما في الوقوف مع الأردن

وفد صيني رفيع المستوى يزور إيران

الاردنيون على موعد مع يومين عطلة رسمية

"نسبة عالية" من حافلات شاركت في إضراب وسائل النقل العام عادت للعمل

موسكو تعرب عن قلقها من تدهورالوضع في كوسوفو

الارصاد توضح حول عودة المنخفضات الجوية الى الاردن

الأردن يشارك بالدورة الـ 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

بيسكوف: روسيا تدعو لحل النزاع في كوسوفو بالطرق السلمية

اجتماعات وزاريَّة أردنيَّة سعوديَّة في الرِّياض تؤكِّد تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي

الإثنين، 12-12-2022 04:54 م

موعد عطلة المدارس بالاردن

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الفصل الدارسي الأول بالمدارس سينتهي بإختبارت تحصيلية مدتها أربعة عشر يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022م وتستمر إلى يوم الخميس الموافق .29/12/2022م.

وأوضح المصدر أنه بعد هذا التاريخ تأتي إجازة منتصف العام والتي ستبدأ بتاريخ 2/1/2023 وتنتهي بتاريخ 4/2/2023 على أن يبدأ الدوام للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد بتاريخ 5/2/2023.

فيما ينتهي الفصل الدراسي الثاني باختبارات تحصيلية مدتها سبعة عشر يوما تبدأ يوم السبت الموافق 3/6/2023م وتستمر إلى يوم الأربعاء الموافـق 21/6/2023م تليها عطلة الصيف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gggg

شاهد : شرطي ينقذ فتاة سقطت من نافذة منزلها بعمان - فيديو

12202210184856385016618

وزير النقل السعودي: لن نتأخر يوما في الوقوف مع الأردن

عطلة

الاردنيون على موعد مع يومين عطلة رسمية

ww

"نسبة عالية" من حافلات شاركت في إضراب وسائل النقل العام عادت للعمل

w

الأردن يشارك بالدورة الـ 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

w

اجتماعات وزاريَّة أردنيَّة سعوديَّة في الرِّياض تؤكِّد تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي

أخبار متعلقة
11202220174020215913965

ورشة عمل في العقبة حول كتابة الخبر الصحفي

1120221621378461792271

انطلاق أعمال المؤتمر التربوي الدولي الثاني في جرش

وزارة التربية والتعليم

تصدعات بمدرسة خالد بن الوليد في إربد تنتظر تقرير الجمعية العلمية الملكية

1668608702978

محافظة: إصلاح التعليم يحتاج إلى نظرة شمولية تتجاوز الحلول الترقيعية

التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تفتتح مبادرة بعنوان دربني وانقل الأثر

adennews23-09-2020-179795

افتتاح فعاليات تحدي القراءة العربي في تربية البادية الشمالية الغربية