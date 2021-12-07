ميثاق وطني أردني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة انها قد بدأت بمشروع إعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي منذ منتصف العام الحالي وذلك تنفيذاً لبنود السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في نهاية عام 2020

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وبينت الوزارة أنه و كخطوة لاحقة لورش العمل التي عقدت بالاعتماد على مخرجاتها تم تشكيل لجنة لصياغة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي برئاسة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية مختصين من مختلف الجهات تمثل تقنيين وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وأكاديميين وقانونيين

وباشرت اللجنة عملها في صياغة الميثاق بالاستناد على تقرير مخرجات ورش العمل التي أجرتها الوزارة سابقا بالإضافة الى دراسة وتحليل الممارسات العالمية ومراجعة البيئة التشريعية المحلية لضمان توافق مسودة الميثاق معها، كما وقامت اللجنة باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لمراجعة الممارسات الدولية وتحليلها واستخلاص أبرز النقاط والمبادئ المشتركة بين معظم الدول وذلك تأكيدا على أهمية الذكاء الاصطناعي في استغلال الموارد واختصار الوقت والجهد.



وأكدت الوزارة بأن مسودة الميثاق والتي يجري العمل عليها من قبل لجنة صياغة الميثاق تتوافق مع توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتي تبنتها الدول الأعضاء الـ 193 في المنظمة مؤخرا كأول اتفاق عالمي يحدد القيم والمبادئ المشتركة اللازمة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة سليمة، حيث كلّفت اليونسكو (24) متخصصاً من أبرز خبراء العالم المعنيّين بالتحديات المترتبة على الذكاء الاصطناعي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بإعداد مشروع التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال إجراء عملية واسعة من المشاورات والمفاوضات مع الدول الأعضاء لمناقشة مسودة مشروع التوصية.



حيث شاركت المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مراجعة مسودة التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال المشاركة في جلسات الاجتماع الحكومي الدولي للجنة الخاصة المعنية بمراجعة مسودة التوصية

ويجدر الإشارة إلى أن التوصيات الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن منظمة اليونسكو تدعو الى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وفقا للإجراءات الدستورية والبنى الإدارية الخاصة بكل دولة من أجل وضع المبادئ المنصوص عليها في التوصية موضع التطبيق فيها والتي تدعو الى احترام وتعزيز ونشر وحماية المبادئ والمعايير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي ومنها الشفافية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة وعدم التحيز، والشمولية وتأتي مساندة ومعززة لها. والجدير بالذكر بأن مسودة الميثاق الوطني التي يجري العمل عليها حاليا تتوائم مع توصية اليونسكو، مع التركيز على توافقها مع البيئة الأردنية ومراعاة ثقافتنا وبيئتنا الاجتماعية ومن المتوقع أن يغطي الميثاق مجموعة من المبادئ والإرشادات التي ستعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع ومراعاة المسائل الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي مثل قابلية مساءلة تلك الأنظمة التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي وشموليتها لجميع فئات المجتمع ومدى شفافيتها في اتخاذ القرارات وعدم انحيازها بالتركيز على فئة معينة من البيانات الخاصة باللون أو العرق أو الدين أو الجنس ومراعاة خصوصية البيانات وحماية الملكية الفكرية وتعزيز القيم الإنسانية.

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